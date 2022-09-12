В Николаеве начата выдача риса. Так, с 12 сентября органы социальной защиты черт будут выдаваться жителям частных домов в Центральном районе.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Для получения риса граждане могут обращаться по следующим адресам:
ул. Шевченко, 19-А;
ул. 2-я Набережная, 1;
ул. Илька Борщака, 5 (мкрн. Терновка);
ул. Клубная, 83 (мкрн Варваровка).
Помощь оказывается с 9.00 до 14.00 исключительно жителям города Николаева за подтверждение места регистрации или при предоставлении справки ВПЛ для внутренне перемещенных лиц.
Дополнительно информируем, что жители многоквартирных домов данную помощь могут получить в районных администрациях по месту регистрации.
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В Николаеве начата выдача риса. Так, с 12 сентября органы социальной защиты черт будут выдаваться жителям частных домов в Центральном районе.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Для получения риса граждане могут обращаться по следующим адресам:
ул. Шевченко, 19-А;
ул. 2-я Набережная, 1;
ул. Илька Борщака, 5 (мкрн. Терновка);
ул. Клубная, 83 (мкрн Варваровка).
Помощь оказывается с 9.00 до 14.00 исключительно жителям города Николаева за подтверждение места регистрации или при предоставлении справки ВПЛ для внутренне перемещенных лиц.
Дополнительно информируем, что жители многоквартирных домов данную помощь могут получить в районных администрациях по месту регистрации.