В Николаеве начата выдача риса. Так, с 12 сентября органы социальной защиты черт будут выдаваться жителям частных домов в Центральном районе.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Для получения риса граждане могут обращаться по следующим адресам:

ул. Шевченко, 19-А;

ул. 2-я Набережная, 1;

ул. Илька Борщака, 5 (мкрн. Терновка);

ул. Клубная, 83 (мкрн Варваровка).

Помощь оказывается с 9.00 до 14.00 исключительно жителям города Николаева за подтверждение места регистрации или при предоставлении справки ВПЛ для внутренне перемещенных лиц.

Дополнительно информируем, что жители многоквартирных домов данную помощь могут получить в районных администрациях по месту регистрации.