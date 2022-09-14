Громаде Николаева возвращена часть сквера «Зеленый» по улице Космонавтов, которую предприниматель занял без разрешения.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Прокуратурой установлено, что предприниматель самовольно занял часть территории указанного сквера под размещение коммерческих объектов – летней площадки и беседок, которые использовались для незаконного осуществления предпринимательской деятельности. Участки площадью почти 1500 кв. м стоимостью 500 тысяч гривен, располагалась в сквере «Зеленый» по улице Космонавтов.

На этих основаниях прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд, который обязал вернуть громаде земельный участок рекреационного назначения.

Сейчас все незаконно размещенные сооружения демонтированы, а плиточная замоска убрана.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Херсонской области коллаборанты продолжают воровать у фермеров, отказавшихся с ними сотрудничать.