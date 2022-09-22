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В рамках «зерновой инициативы» четвертое зафрахтованное ООН судно отправилось с 30 тоннами украинской пшеницы для Афганистана.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
— Балкер BC VANESSA прибудет в порт в Пакистане, где пшеница будет разгружена и доставлена жителям Афганистана. В настоящее время население этой страны страдает от продовольственного кризиса, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
Этот балкер является одним из 7 судов, которые в течение 22 сентября вывезли из портов Большой Одессы 107,5 тысяч тонн агропродукции для стран Азии и Европы. Также это четвертое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, вышедшее из украинских портов с начала работы «зерновой инициативы».
Всего в рамках работы ВПП ООН из украинских портов экспортировано уже 120 тысяч тонн пшеницы. Продовольственную помощь направили в частности населению Эфиопии, Йемена и Афганистана.
Всего со старта «зерновой инициативы» из украинских портов отправились 192 судна, экспортировавших в страны Азии, Европы и Африки 4,38 миллиона тонн агропродукции.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и продовольствия из Украины. Этот вопрос он планирует обсудить с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно « зерновому соглашению», заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранением операции возложен на координационный центр в Стамбуле.
В рамках «зерновой инициативы» четвертое зафрахтованное ООН судно отправилось с 30 тоннами украинской пшеницы для Афганистана.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
— Балкер BC VANESSA прибудет в порт в Пакистане, где пшеница будет разгружена и доставлена жителям Афганистана. В настоящее время население этой страны страдает от продовольственного кризиса, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
Этот балкер является одним из 7 судов, которые в течение 22 сентября вывезли из портов Большой Одессы 107,5 тысяч тонн агропродукции для стран Азии и Европы. Также это четвертое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, вышедшее из украинских портов с начала работы «зерновой инициативы».
Всего в рамках работы ВПП ООН из украинских портов экспортировано уже 120 тысяч тонн пшеницы. Продовольственную помощь направили в частности населению Эфиопии, Йемена и Афганистана.
Всего со старта «зерновой инициативы» из украинских портов отправились 192 судна, экспортировавших в страны Азии, Европы и Африки 4,38 миллиона тонн агропродукции.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и продовольствия из Украины. Этот вопрос он планирует обсудить с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно « зерновому соглашению», заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранением операции возложен на координационный центр в Стамбуле.