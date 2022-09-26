Сеть ресторанов McDonald's с 27 сентября запускает доставку из еще семи заведений в Киеве, в том числе на правом берегу.

Об этом сообщили The Village Украина в сети.

С таким образом с 27 сентября будут работать 10 ресторанов, из которых пять – на левом берегу, и еще пять на правом:

проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь, работал на доставку с 20 сентября)

проспект Бажана, 3-Б (метро «Харьковская», работал на доставку с 20 сентября)

улица Гришко, 7 (метро «Позняки», работал на доставку с 20 сентября)

улица Теодора Драйзера, 4 (Троещина)

Вышгородская улица, 33-А (Виноградарь)

улица Большая Васильковская, 22 (метро «Площадь Льва Толстого»)

проспект Броварской, 27 (метро «Дарница»)

проспект Академика Палладина, 7-А (метро «Академгородок»)

проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщаговка)

проспект Оболонский, 26-А (метро «Минская»)

В McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery.