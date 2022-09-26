Сеть ресторанов McDonald's с 27 сентября запускает доставку из еще семи заведений в Киеве, в том числе на правом берегу.
Об этом сообщили The Village Украина в сети.
С таким образом с 27 сентября будут работать 10 ресторанов, из которых пять – на левом берегу, и еще пять на правом:
В McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery.
Сеть ресторанов McDonald's с 27 сентября запускает доставку из еще семи заведений в Киеве, в том числе на правом берегу.
Об этом сообщили The Village Украина в сети.
С таким образом с 27 сентября будут работать 10 ресторанов, из которых пять – на левом берегу, и еще пять на правом:
В McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery.