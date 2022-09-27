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Около 8 тысяч моряков обратились за документами для выезда за границу для работы, однако из-за отсутствия порядка выдачи военно-учетных документов пересечение ими границы тормозится.
Об этом рассказал начальник Черноморского межрегионального управления Администрации судоходства Александр Заборский, сообщила пресс-служба Одесской ОВА.
Он напомнил, что среди основных требований для пересечения границы моряками есть получение ими подтверждения от Администрации судоходства по образовательным и квалификационным документам. Этот порядок официально опубликован, и в настоящее время заявки подали около 8000 человек. Подтверждение от Администрации получили уже 1800 человек.
В то же время, до сих пор нет порядка и методики выдачи военно-учетных документов с соответствующими отметками военкоматами, что «собственно и тормозит процесс пересечения государственной границы и выезд моряков на работу на судах в составе экипажей судов».
По итогам совещания Одесская ОВА готовит обращение в Генштаб ВСУ по поводу срочной необходимости утверждения порядка выдачи морякам разрешения на выезд с места жительства. Отмечается, что в ближайшее время будут предоставлены дополнительные разъяснения по процедуре, порядку и срокам получения необходимых разрешений для пересечения государственной границы моряками.
Напомним, в августе стало известно, что моряки смогут пересекать границу, но по согласованию территориального центра комплектования.
Около 8 тысяч моряков обратились за документами для выезда за границу для работы, однако из-за отсутствия порядка выдачи военно-учетных документов пересечение ими границы тормозится.
Об этом рассказал начальник Черноморского межрегионального управления Администрации судоходства Александр Заборский, сообщила пресс-служба Одесской ОВА.
Он напомнил, что среди основных требований для пересечения границы моряками есть получение ими подтверждения от Администрации судоходства по образовательным и квалификационным документам. Этот порядок официально опубликован, и в настоящее время заявки подали около 8000 человек. Подтверждение от Администрации получили уже 1800 человек.
В то же время, до сих пор нет порядка и методики выдачи военно-учетных документов с соответствующими отметками военкоматами, что «собственно и тормозит процесс пересечения государственной границы и выезд моряков на работу на судах в составе экипажей судов».
По итогам совещания Одесская ОВА готовит обращение в Генштаб ВСУ по поводу срочной необходимости утверждения порядка выдачи морякам разрешения на выезд с места жительства. Отмечается, что в ближайшее время будут предоставлены дополнительные разъяснения по процедуре, порядку и срокам получения необходимых разрешений для пересечения государственной границы моряками.
Напомним, в августе стало известно, что моряки смогут пересекать границу, но по согласованию территориального центра комплектования.