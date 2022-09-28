|Скорость ветра:
|0.6 м/с
|Восход солнца:
|06:46
|Заход солнца:
|18:39
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|0.1 м/с
|Восход солнца:
|06:52
|Заход солнца
|18:44
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|41.4 грн
|41.9 грн
|EUR
|39.8 грн
|40.6 грн
Военный комиссариат Кунцевского района города Москвы в рамках «частичной» мобилизации вручил повестку 21-летнему инвалиду I группы Георгию Голоколенко, рассказала «Дождю» его родственница.
Молодой человек уже два года признан недееспособным в связи с диагностированной у него шизофренией и расстройством аутистического спектра. В 2020 году из-за недееспособности молодого человека мать оформила над ним опеку. Согласно решению суда, Голоколенко не способен «понимать характер и значение гражданского судопроизводства» и самостоятельно реализовывать свои права и обязанности.
По словам родственницы, молодой человек не может разговаривать и самостоятельно заботиться о себе. Он никогда не ходил в школу и не служил в армии. В медицинской справке, как уточняет «Дождь», указано, что I группу инвалидности Голоколенко присвоили еще в детстве. У мужчины диагностировали шизофрению с «олигрофреноподобным дефектом».
Ранее военкомат признал годным к службе 40-летнего инсулинозависимого жителя Сахалина. Кроме того, что у Павла диагностирован сахарный диабет первого типа, в 2016 году мужчина попал в автомобильную аварию, после которой ему установили пластины вместо разрушенных позвонков.
О нарушениях при проведении «частичной» мобилизации рассказали главы Владимирской области, Якутии, а также Севастополя и Бурятии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по результатам отработки жалоб жителей области отменили призыв 75 человек.
Военный комиссариат Кунцевского района города Москвы в рамках «частичной» мобилизации вручил повестку 21-летнему инвалиду I группы Георгию Голоколенко, рассказала «Дождю» его родственница.
Молодой человек уже два года признан недееспособным в связи с диагностированной у него шизофренией и расстройством аутистического спектра. В 2020 году из-за недееспособности молодого человека мать оформила над ним опеку. Согласно решению суда, Голоколенко не способен «понимать характер и значение гражданского судопроизводства» и самостоятельно реализовывать свои права и обязанности.
По словам родственницы, молодой человек не может разговаривать и самостоятельно заботиться о себе. Он никогда не ходил в школу и не служил в армии. В медицинской справке, как уточняет «Дождь», указано, что I группу инвалидности Голоколенко присвоили еще в детстве. У мужчины диагностировали шизофрению с «олигрофреноподобным дефектом».
Ранее военкомат признал годным к службе 40-летнего инсулинозависимого жителя Сахалина. Кроме того, что у Павла диагностирован сахарный диабет первого типа, в 2016 году мужчина попал в автомобильную аварию, после которой ему установили пластины вместо разрушенных позвонков.
О нарушениях при проведении «частичной» мобилизации рассказали главы Владимирской области, Якутии, а также Севастополя и Бурятии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по результатам отработки жалоб жителей области отменили призыв 75 человек.