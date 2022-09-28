Военный комиссариат Кунцевского района города Москвы в рамках «частичной» мобилизации вручил повестку 21-летнему инвалиду I группы Георгию Голоколенко, рассказала «Дождю» его родственница.

Молодой человек уже два года признан недееспособным в связи с диагностированной у него шизофренией и расстройством аутистического спектра. В 2020 году из-за недееспособности молодого человека мать оформила над ним опеку. Согласно решению суда, Голоколенко не способен «понимать характер и значение гражданского судопроизводства» и самостоятельно реализовывать свои права и обязанности.

По словам родственницы, молодой человек не может разговаривать и самостоятельно заботиться о себе. Он никогда не ходил в школу и не служил в армии. В медицинской справке, как уточняет «Дождь», указано, что I группу инвалидности Голоколенко присвоили еще в детстве. У мужчины диагностировали шизофрению с «олигрофреноподобным дефектом».

Ранее военкомат признал годным к службе 40-летнего инсулинозависимого жителя Сахалина. Кроме того, что у Павла диагностирован сахарный диабет первого типа, в 2016 году мужчина попал в автомобильную аварию, после которой ему установили пластины вместо разрушенных позвонков.

О нарушениях при проведении «частичной» мобилизации рассказали главы Владимирской области, Якутии, а также Севастополя и Бурятии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по результатам отработки жалоб жителей области отменили призыв 75 человек.