Служба безопасности Украины установила личности пятерых российских военных, обстрелявших колонну эвакуационных авто из оккупированного Гостомеля. В результате обстрела погибли пять человек, еще шестеро получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, к совершению преступления причастны подразделения сводного отряда росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецка, а также мобильного отряда особого назначения (ОМОН) по Красноярскому краю.

— 25 февраля этого года они расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями Гостомеля во время временной оккупации поселка. Потерпевшие пытались эвакуироваться из зоны боевых действий в направлении Киева. В результате вражеского обстрела погибли пять человек, еще шесть – получили тяжелые ранения, — говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что россияне заняли позиции в Гостомеле. Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, военные РФ более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться.

— Установлено, что преступный приказ стрелять по гражданским отдавали командир подразделения омоновцев, его заместитель и представитель командования росгвардии по Красноярскому краю. В результате расследования получены их учредительные данные и контакты. Кроме того, идентифицированы двое подчиненных, которые собственноручно расстреливали автоколонны, — проинформировали в СБУ.

В ходе следствия правоохранители установили 11 потерпевших и более 40 свидетелей преступления. Также назначены 57 экспертиз и проведены 9 следственных экспериментов, получены видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов, и видеозапись свидетеля событий.

Пятерым российским военнослужащим заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 — нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Наказание за это — от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее были установлены личности еще четырех военнослужащих вооруженных сил РФ, которые жестоко обращались с мирным населением в Буче в Киевской области во время оккупации.