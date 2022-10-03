Жителей Киева просят вернуться к ношению масок в общественных местах и транспорте из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает КГГА.

Власти столицы призывают горожан быть в масках или респираторе в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей и учебных заведениях. Предпринимателей просят обеспечить безопасную дистанцию.

— Предпринимателей просим обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями, — говорится в сообщении.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве постоянно растет. За прошедшую неделю, с 26 сентября по 2 октября, в столице выявили 2515 случаев коронавируса, госпитализированы 242 человека. К сожалению, 22 человека скончались.

— Помните, что надежной защитой от тяжелого течения короновирусной болезни является вакцинация, — отметили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что в западных областях Украины начинается очередная вспышка коронавируса, в Николаеве заболеваемость пока растет медленно.