Администрация Байдена внимательно следит за действиями российских сил, связанными с возможностью применения ядерного оружия, а также с безопасностью Запорожской АЭС, однако пока не видит никаких сигналов, которые бы заставили США изменить собственную ядерную позицию.

Об этом сообщил в понедельник в интервью CNN координатор Совета национальной безопасности из США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Укринформ.

«Мы следим за этим со всем вниманием. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию по стратегическому сдерживанию», - отметил представитель администрации Белого дома.

Кирби также отметил, что США воспринимают ситуацию серьезно и приняли меры по подготовке ответа, если Россия применит ядерное оружие. Он также назвал безрассудными заявления с российской стороны о возможности применения такого оружия.

«Это безответственная риторика со стороны современного ядерного государства, поэтому, безусловно, мы думали о том, как мы можем обеспечить соблюдение интересов нашей национальной безопасности и интересов наших союзников по НАТО», - отметил Кирби.

На вопрос ведущего о том, может ли любой запуск российской тактической ядерной ракеты остаться незаметным, представитель Белого дома сказал, что США следят за этим наиболее тщательным способом, однако отказался от дальнейших комментариев.