|Швидкість вітру:
|2.8 м/с
|Схід сонця:
|06:54
|Захід сонця:
|18:27
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|3 м/с
|Схід сонця:
|07:02
|Захід сонця
|18:31
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40.8 грн
|41.2 грн
|EUR
|39 грн
|40 грн
Администрация Байдена внимательно следит за действиями российских сил, связанными с возможностью применения ядерного оружия, а также с безопасностью Запорожской АЭС, однако пока не видит никаких сигналов, которые бы заставили США изменить собственную ядерную позицию.
Об этом сообщил в понедельник в интервью CNN координатор Совета национальной безопасности из США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Укринформ.
«Мы следим за этим со всем вниманием. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию по стратегическому сдерживанию», - отметил представитель администрации Белого дома.
Кирби также отметил, что США воспринимают ситуацию серьезно и приняли меры по подготовке ответа, если Россия применит ядерное оружие. Он также назвал безрассудными заявления с российской стороны о возможности применения такого оружия.
«Это безответственная риторика со стороны современного ядерного государства, поэтому, безусловно, мы думали о том, как мы можем обеспечить соблюдение интересов нашей национальной безопасности и интересов наших союзников по НАТО», - отметил Кирби.
На вопрос ведущего о том, может ли любой запуск российской тактической ядерной ракеты остаться незаметным, представитель Белого дома сказал, что США следят за этим наиболее тщательным способом, однако отказался от дальнейших комментариев.
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війниКатерина Середа
|
Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
|
Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
Администрация Байдена внимательно следит за действиями российских сил, связанными с возможностью применения ядерного оружия, а также с безопасностью Запорожской АЭС, однако пока не видит никаких сигналов, которые бы заставили США изменить собственную ядерную позицию.
Об этом сообщил в понедельник в интервью CNN координатор Совета национальной безопасности из США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Укринформ.
«Мы следим за этим со всем вниманием. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию по стратегическому сдерживанию», - отметил представитель администрации Белого дома.
Кирби также отметил, что США воспринимают ситуацию серьезно и приняли меры по подготовке ответа, если Россия применит ядерное оружие. Он также назвал безрассудными заявления с российской стороны о возможности применения такого оружия.
«Это безответственная риторика со стороны современного ядерного государства, поэтому, безусловно, мы думали о том, как мы можем обеспечить соблюдение интересов нашей национальной безопасности и интересов наших союзников по НАТО», - отметил Кирби.
На вопрос ведущего о том, может ли любой запуск российской тактической ядерной ракеты остаться незаметным, представитель Белого дома сказал, что США следят за этим наиболее тщательным способом, однако отказался от дальнейших комментариев.