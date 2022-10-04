Так выглядят окопные свечи. Это картон, пропитанный парафином, в жестяной банке. Фото: Екатерина Рупташ/Facebook

Николаевские студентки объединили усилия и научились изготавливать окопные свечи для военнослужащих.

Таким образом, хотят помочь украинским солдатам на передовой согреться в холодное время года, пишет «Суспільне».

Делать свечи Диана Ткаченко училась по видеороликам в интернете. Чтобы сделать как можно больше свечей, приобщила подругу Екатерину Рупташ. Обе учатся в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы. Материалы для изготовления – парафин, картон, жестяные банки – собирают среди желающих помочь через соцсети.

— Хотя только вчера начали сбор материалов, однако на сегодняшний день у нас достаточно его настолько, что можно изготовить 100 и более свечей, чем мы с Катей и собираемся заняться, как только получим парафин. Парафин, кстати, нам купил папа Кати, который также неравнодушен к этому, за что мы ему очень благодарны, — рассказывает Диана.

Окопные свечи, которые делают Диана и Екатерина. Фото: Екатерина Рупташ/Facebook

Изготовление одной свечи занимает минут десять, не считая времени на застывание парафина. Процесс не длительный и не дорогостоящий.

— Мы понимаем, что изготовить нужно много свечей и готовы работать, главное, с любовью и благодарностью производить каждую свечу. К военным планируем отправлять с помощью других волонтеров. Я уверена, что найдутся еще неравнодушные к этому люди, и мы сможем ускорить изготовление свечей и увеличить объемы, — говорит Диана.

Так окопная свеча горит в темноте. Фото: Екатерина Рупташ/Facebook

Окопные свечи могут осветить или обогреть небольшое помещение. Их можно использовать для разогрева воды или пищи или подсушить одежду. Горит такая свеча около двух часов.

— Свеча не боится ни ветра, ни воды. Для изготовления окопных свечей нужно немного картона или обычные коробки из гофрированного картона любых размеров, воск или парафин, ненужные/недожженные свечи, их остатки и использованные жестяные банки от чего угодно, — рассказала Екатерина Рупташ.

Ранее сообщалось, что николаевские волонтеры передали продуктовые наборы военным и жителям Шевченко.