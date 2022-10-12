Утром, 12 октября, над Николаевщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбиты девять вражеских дронов-камикадзе «Shahed-136».

Об этом сообщили в командовании.

Ранее сообщалось, что в Беларусь поступают иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые в российской армии переименованы в Герань-2. По состоянию на 10 октября на территорию страны завезли 32 таких беспилотника, к 14 октября планируют завезти еще 8.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Ирана не было возможности самостоятельно изготавливать дроны-камикадзе «Шахид-136», которые он поставляет России, а их использует для атак по Украине.