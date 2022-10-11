В Беларусь поступают иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые в русской армии переименованы в Герань-2. По состоянию на 10 октября на территорию страны завезли 32 таких беспилотника, к 14 октября планируют завезти еще 8.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию «Кировская» в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами.

Так, эшелон состоит из 12 вагонов общим весом 492 тонны. Он был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов ВС Беларуси (Добруш, Гомельская область).

В ближайшее время планируется перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения ВС Беларуси.

В качестве главных «поставщиков» выступают:

46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская область);

43 арсенала хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская область);

391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская область);

969 база резерва танков (Уречье, Минская область);

288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская область).

Грузы должны прибыть на железнодорожные станции «Каменская» (Каменск-Шахтинский) и «Марцево» (Таганрог) Ростовской области.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск.