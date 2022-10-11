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В Беларусь поступают иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые в русской армии переименованы в Герань-2. По состоянию на 10 октября на территорию страны завезли 32 таких беспилотника, к 14 октября планируют завезти еще 8.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Также Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию «Кировская» в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами.
Так, эшелон состоит из 12 вагонов общим весом 492 тонны. Он был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов ВС Беларуси (Добруш, Гомельская область).
В ближайшее время планируется перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения ВС Беларуси.
В качестве главных «поставщиков» выступают:
Грузы должны прибыть на железнодорожные станции «Каменская» (Каменск-Шахтинский) и «Марцево» (Таганрог) Ростовской области.
Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск.
В Беларусь поступают иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые в русской армии переименованы в Герань-2. По состоянию на 10 октября на территорию страны завезли 32 таких беспилотника, к 14 октября планируют завезти еще 8.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Также Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию «Кировская» в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами.
Так, эшелон состоит из 12 вагонов общим весом 492 тонны. Он был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов ВС Беларуси (Добруш, Гомельская область).
В ближайшее время планируется перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения ВС Беларуси.
В качестве главных «поставщиков» выступают:
Грузы должны прибыть на железнодорожные станции «Каменская» (Каменск-Шахтинский) и «Марцево» (Таганрог) Ростовской области.
Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск.