Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Иран не мог самостоятельно изготавливать дроны-камикадзе «Шахид-136», которые он поставляет России, а их использует для атак по Украине.

Как сообщил он в эфире Радио Свобода, компоненты, которые удалось осмотреть украинской стороне после сбития этих дронов, говорят о том, что они имеют отношение к другим странам.

— Иранцы самостоятельно эти вещи (дроны-камикадзе, – прим.) собирать не могли. Там есть некоторые компоненты определенных стран. Мы сейчас разбираемся, как они там оказались и почему страна, которая была под санкциями, имела возможность покупать те вещи, которые 100 процентов относятся к военно-промышленному комплексу, – рассказал секретарь СНБО в комментарии программе Свобода Live.

Напомним, Воздушные силы Украины утром уничтожили 4 вражеских крылатых ракеты Х-101 (Х-555) на юге , говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.