Фармацевтический склад в Николаеве, по которому россияне попали дроном-камикадзе вчера вечером, был полупустым.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким во время брифинга в «Медиацентре Украина» 17 октября, пишут «НикВести».

По его словам, в результате удара дефицита лекарства в области не будет.

— В настоящее время логистика выстроена таким образом, что почти ничего не хранится в области долго. Ни на каких больших складах. Мы так стараемся делать. Поэтому этот склад был полупуст, он транзитный. Там медикаменты перефасовывались и раздавались сразу на места. То есть там потерь почти нет, – объяснил Виталий Ким.

Как сообщалось ранее вечером 17 октября после вражеской атаки дронами, загорелись два резервуара с непереработанным маслом. В Заводском районе Николаева часть улиц залило растительным маслом. Причиной стал пожар на предприятии. Также зафиксировано попадание по фармацевтическому составу.