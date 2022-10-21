В четверг утром, 20 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Николаев. Во время вражеских обстрелов города сотни жителей были вынуждены получать гуманитарную помощь. Место выдачи не разглашалось ради безопасности людей в условиях военного положения, а также из-за возможных вражеских обстрелов.

Ни волонтеры, ни жители Николаева не побоялись прийти на заранее определенное место сбора, поэтому массовая выдача гуманитарных наборов состоялась, сообщили в фонде Future for Ukraine.

— Гуманитарная помощь выдается системно с соблюдением правил безопасности во время воздушной тревоги. Опасность всегда, ведь никто не знает куда прилетит вражеская ракета…, — комментирует ситуацию заместитель мэра Николаевского городского совета Анатолий Петров.

В этот четверг 300 человек получили 4 тонны гумомопомощи от фонда Future for Ukraine, в которую вошли 300 пакетов с продуктами питания, средства женской гигиены, зубные щетки, антисептики, хлеб и тёплая одежда. Это вещи первой необходимости в условиях войны.

— Николаев сейчас – это город-герой. Постоянные обстрелы, продуктовый дефицит, бои на прилегающих территориях, а люди мужественно держатся и отстаивают право на нормальную жизнь у себя дома. И минимум, что можно было сделать – собрать и привезти самые необходимые продукты и вещи. Мы старались быть максимально осторожными, не анонсировали место выдачи и делали все, чтобы горожанам ничего не угрожало. В день нашего приезда по Николаеву были нанесены новые ракетные удары и каждый человек из списка пришел получить помощь. Потому что людям это действительно нужно, — рассказывает волонтер БФ Future for Ukraine Ольга Глюза.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич обратился к горожанам с просьбой позаботиться о том, чтобы иметь недельный запас питьевой воды и пищи на случай отсутствия электро- и водоснабжения из-за российских атак.