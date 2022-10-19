Городской голова Николаева Александр Сенкевич обратился к горожанам с просьбой позаботиться о том, чтобы иметь недельный запас питьевой воды и пищи на случай отсутствия электро- и водоснабжения из-за российских атак.

С таким обращением Александр Сенкевич выступил в социальных сетях.

– Друзья, вы видите, как российские террористы обстреливают объекты критической инфраструктуры по всей стране. Поэтому еще раз напоминаю: запасы питьевой воды и еды нужно иметь обязательно! Не забывайте об этом! Наши аварийные бригады и коммунальщики работают 24/7, чтобы в городе все работало, но нужно быть готовым к любым событиям. Тихой нам ночи! На связи!, – обратился Александр Сенкевич.

Как известно, ночью с 18 на 19 октября враг атаковал Николаевщину дронами-камикадзе типа «Shahed-136». Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» и один воинами Национальной гвардии Украины.