Татьяна из Николаева, которая вынуждена была уехать в Польшу, нашла там свою любовь. Теперь они вместе привозят горожанам гуманитарную помощь и медикаменты.

Об этом говорится в сюжете «Суспільного».

Из Николаева в Польшу Татьяна уехала в марте, спасаясь от войны. Сначала жила при монастыре, позже нашла работу и встретила любимого. Говорит, не было ни дня, чтобы не думала о родном городе, заручившись поддержкой поляка Ариэля, помогает Николаеву.

– Познакомилась с волонтером Ариэлем Телицким. Он помогал украинцам. Потом мы уже начали помогать другим людям. И я поняла, что нам хорошо вместе и наши дружеские и волонтерские отношения переросли в любовь. Я не могу оставаться в стороне, пока в Украине продолжаются боевые действия, хочется хоть как-то помочь, хотя бы из-за границы, — рассказала Татьяна.

Влюбленные в ноябре уже второй раз доставляют гуманитарную помощь Николаеву и селу, откуда женщина родом.

— Привезли вещи, помогали их собирать наши друзья из Германии и Польши, а также мы сами вкладывали деньги. Привезли аптечки, одежду, хирургические инструменты, много еды с длительным сроком годности, вещи для детей, средства гигиены, такие необходимые вещи, — говорит волонтер Ариэль.

Во время первой поездки в сентябре волонтеры поместили помощь в легковой автомобиль, а во время второго визита загрузили микроавтобус. Волонтеры говорят, чтобы собрать деньги на необходимые вещи, организовали в Польше праздник для детей в честь Хэллоуина.

Ранее сообщалось, что журналисты побывали в трех деоккупированных селах Херсонской области и пообщались с оставшимися там жителями о жизни в оккупации и освобождении.