В октябре 2022 года 88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. При этом среди них 63% полностью разделяют такой взгляд, а скорее соглашаются – 26%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС .

Зато у 5% респондентов есть пессимистические ожидания, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей.

Респондентам, которые оптимистично видят будущее Украины через 10 лет, задавался дополнительный вопрос, готовы ли они испытывать материальные трудности в течение 3-5 лет для достижения в будущем положительного результата.

Среди таких респондентов-оптимистов 96% готовы испытывать материальные трудности 3-5 лет, если в результате Украина станет преуспевающей страной и членом Европейского Союза.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, социологи слышат от западных журналистов и экспертов вопрос, а что же помогает украинцам держаться в условиях беспощадного террора Россией и не требовать при этом от власти переговоров с Россией для прекращения боевых действий.

— При этом часто это действительно искреннее удивление западных наблюдателей по поводу устойчивости украинцев в продолжении вооруженного сопротивления, – сказал он.

По его словам, результаты этого опроса отчасти проливают свет на этот вопрос.

— Да, у украинцев сформирован позитивный образ будущего Украины. И что важно, что эта мечта большинства – успешная Украина в семье европейских народов – считается вполне достижимой и достойной трагических «инвестиций» настоящего. Сегодняшняя устойчивость – на фронте и в гражданской жизни – трансформируется в вознаграждение для себя и потомков в будущем. Это помогает – «держать строй» и методично двигаться к реализации мечты, – добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 21-23 октября 2022 среди 1000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, 86% украинцев считают, что дела в стране развиваются правильно . Этот показатель рекордный, отмечают социологи.