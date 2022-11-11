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11 ноября во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения электроэнергии, наиболее длинными они будут в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
Об этом сообщает НЭК Укрэнерго
Дословно: «Завтра, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях».
Детали : В эту пятницу планируется применить такой режим отключений:
Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.
График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).
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11 ноября во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения электроэнергии, наиболее длинными они будут в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
Об этом сообщает НЭК Укрэнерго
Дословно: «Завтра, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях».
Детали : В эту пятницу планируется применить такой режим отключений:
Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.
График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).