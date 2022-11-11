11 ноября во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения электроэнергии, наиболее длинными они будут в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго

Дословно: «Завтра, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях».

Детали : В эту пятницу планируется применить такой режим отключений:

с 05:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях;

с 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).