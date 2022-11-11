Польша передала Украине еще 1570 терминалов Starlink – сеть хотят развернуть по всей Украине, чтобы даже во время блекаута украинцы имели связь, а также в поездах Укрзализныци.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства цифровой трансформации.

Пока терминалы помогают украинцам поддерживать связь на деоккупированных территориях и в зонах боевых действий. Как отмечают в Минцифре, в освобожденных городах и селах благодаря терминалам будут работать публичные Wi-Fi точки, где жители смогут собираться и подключаться к Интернету.

Также планируем развернуть сеть Starlink не только на деоккупированных территориях, но и во всех городах Украины. Это нужно, чтобы люди имели доступ к связи даже во время блекаута. Кроме этого, обеспечим терминалами «Укрзалізницю», чтобы пассажиры и работники были на связи в пути», - заявили в Минцифри.

Ведомство сообщило, что с начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink, из которых 5 тысяч – при поддержке правительства Польши.