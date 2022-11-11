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При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) из-за вражеских ракетных обстрелов Николаева ночью 11 ноября.
Об этом сообщает в Telegram Офис генпрокурора.
По данным следствия, 11 ноября 2022 года около трех часов ночи российская армия в очередной раз ракетами обстреляла два жилых района города Николаева.
Также ощутимые повреждения получили другие многоэтажные жилые дома, супермаркет, линии электросетей, торговые заведения, частный автотранспорт. В другом районе повреждены частные жилые дома, автотранспорт, производственные помещения и склады предприятий, ремонтные мастерские, СТО.
По предварительным данным, обстрел производился ракетами типа С-300.
Напомним, ночью 11 ноября российские террористы попали в пятиэтажку в Николаеве. По состоянию на 10:00 известно о шести погибших.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) из-за вражеских ракетных обстрелов Николаева ночью 11 ноября.
Об этом сообщает в Telegram Офис генпрокурора.
По данным следствия, 11 ноября 2022 года около трех часов ночи российская армия в очередной раз ракетами обстреляла два жилых района города Николаева.
Также ощутимые повреждения получили другие многоэтажные жилые дома, супермаркет, линии электросетей, торговые заведения, частный автотранспорт. В другом районе повреждены частные жилые дома, автотранспорт, производственные помещения и склады предприятий, ремонтные мастерские, СТО.
По предварительным данным, обстрел производился ракетами типа С-300.
Напомним, ночью 11 ноября российские террористы попали в пятиэтажку в Николаеве. По состоянию на 10:00 известно о шести погибших.