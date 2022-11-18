В Николаеве не рассматривают вариант восстановления разрушенных из-за обстрелов школ. Скорее всего, будут строить новые учебные заведения и организовывать подвоз.

Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич в интервью для НВ.

Мэр отметил, что такой подход касается не только школ, но и других разрушенных объектов.

— Мы понимаем, что количество детей в Николаеве уменьшается в любом случае даже если все вернутся. Потому что многие во время войны просто передумали создавать семью, заводить детей, потому что неизвестно, куда придется бежать с ребенком. Поэтому мы понимаем, что оставшимися здесь школами мы сможем обеспечить вопросы обучения. Во-вторых, мы не планируем сегодня восстанавливать объекты, которые были разрушены. Возможно, вместо двух разрушенных школ нужно будет построить одну и запустить автобус, как это делается в Европе или Америке. Но это будет новая школа со всем новым оборудованием. То же касается и всех других объектов, которые разрушены – спортивных, культурных. Поэтому не надо думать, что на местах разрушенных объектов просто появятся те же. Это будет совсем другой подход, и именно поэтому мы сейчас работаем с одной из датских компаний по созданию нового генерального плана города, —отметил он.

Напомним, что из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.

Также сообщалось, что для скорейшего обеспечения жителей Херсонщины всем необходимым в Офисе Президента определили 3 основные области, которые будут помогать региону. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, уже обеспечивающие гуманитарную помощь.