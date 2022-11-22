Детский городок «Сказка» присоединили к Николаевскому городскому дворцу культуры и торжественным событиям.

Соответствующее решение было принято на сессии Николаевского горсовета 22 ноября, передают «НикВести».

Присоединение было осуществлено с целью экономии средств.

При этом глава бюджетной комиссии Федор Панченко выступил против такой реорганизации. Он считает нецелесообразным присоединение «Сказки» именно к городскому дворцу культуры и торжественных событий. Начальник управления культуры Юрий Любаров объяснил, что это учреждение выбрали, поскольку оно территориально ближе к «Сказке».

Также Федор Панченко отметил, что фактически в городе почти не работают все культурные заведения в связи с войной, и поинтересовался, почему их не оптимизируют в таком случае, а только «Сказку».

Однако в результате 29 депутатов проголосовали за, один — против, еще трое воздержались.

Как сообщалось, в связи с реорганизацией будут уволены пять работников. Таким образом, городской бюджет сможет сэкономить 715 тысяч гривен в год.

Также сообщалось, что вопрос аренды детского городка «Сказка до сих пор решается в суде. Бизнесмен Александр Скрипин подал апелляцию на решение суда, признавшего недействительным договор аренды.

1 марта 2021 Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрипин, который, по данным Минюста, является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной площади, а также устанавливает там аттракционы и каток.

После этого заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков назвал конкурс на предпринимательскую деятельность на территории детского городка эффективным управлением коммунального имущества.

При этом депутаты горсовета удивлялись, почему детский городок «Сказка», на который из бюджета Николаева ежегодно тратят по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе «по аренде» «Сказки» и не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.

Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а именно городок новый арендатор сможет превратить в лучшее.

Кроме того, директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев выразил мнение, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок и добавил, что в противном случае договор с ним расторгнут.