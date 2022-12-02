Сегодня, 2 декабря, в разных районах Николаева фиксируется отключение электроэнергии. В связи с этим маршруты троллейбусов и трамваев будут зависеть от наличия электроснабжения в отдельных районах.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он попросил пассажиров обращать внимание на объявления водителей, а также пользоваться мобильными приложениями CityBus и Eway, чтобы узнать движение транспорта в режиме реального времени.

Отметим, что в некоторых жилых домах Николаева, где электроэнергию отключили вчера в 10:34, свет появился только сегодня утром - в 7:30. По графику Николаевоблэнерго планировало восстановить электричество еще в 18:00, но вышло иначе и люди были без света больше 20 часов.

Ранее Минэнерго поручило провести внеплановые проверки соблюдения графиков отключения электроэнергии.