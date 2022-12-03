От российских обстрелов в Николаеве около 70 частных домов полностью разрушены, около 30 многоквартирных домов не подлежат восстановлению или в них разрушена часть здания, например, один из подъездов

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время брифинга в «Медиацентре Украина – Укринформ».

Всего в городе повреждено 874 многоэтажки и более тысячи частных домов.

Александр Сенкевич отметил, что сегодня делать капитальный ремонт или строить новое жилье для николаевцев нельзя. Тем, кто остался без крова, предлагают места в общежитиях или пунктах временного пребывания.

— На сегодняшний день нет процедуры закупки жилья, мы не занимаемся капитальным ремонтом и строительством жилья – это опасно, во-первых. И во-вторых, нет строительных компаний, которые сегодня активно работали бы в Николаеве. Мы фиксируем все разрушения, вносим в специальную таблицу по специальной форме. Я думаю, как только будет возможность капитальных расходов, мы начнем ремонтировать. Несколько семей разместили в наших общежитиях, отремонтированных уже во время войны. И люди имеют возможность оставаться в тепле и не на улице... Некоторые пункты временного пребывания мы оборудовали в детских садах, оставшиеся без крыши люди из Херсона могут находиться у нас, — рассказал мэр.

Ранее сообщалось, что в домах Николаева запущен отопительный сезон, закрыты 100% разбитых окон, все крыши защищены от протеканий.