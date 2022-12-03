В домах Николаева запущен отопительный сезон, закрыты 100% разбитых окон, все крыши защищены от протеканий.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время брифинга в «Медиацентре Украина – Укринформ».

— Повреждены 244 крыши в домах, чуть больше половины мы уже ремонтировали, в любом случае, все защищены от протечек. Некоторую часть крыш мы законсервировали, чтобы ремонтировать капитально весной. Мы закрыли 100% разбитых окон, использовали ОСБ плиту и пену. Такого количества стекла нет — видимо, его и в Украине нет. Сегодня мы запустили отопительный сезон во всех домах, – рассказал Александр Сенкевич.

Мэр поблагодарил другие города Украины, которые присылали свои команды на помощь, чтобы Николаев успел подготовиться к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что из Балты Одесской области передали машину с дровами для жителей Николаева.