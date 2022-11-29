Из Балты Одесской области передали машину с дровами для жителей Николаева.

Об этом сообщил городской голова Балты Сергей Мазур.

«Трудовой коллектив КУ «Балта – благоустройство» приобрел и передал для жителей г. Николаева дрова. Благодарю всех, кто приобщился к данному делу!», — отметил глава Балты Сергей Мазур.

Ранее сообщалось, что в некоторых общинах Николаевской области начали выдавать бесплатные дрова.