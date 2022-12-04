По оценкам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере, у 90% населения планеты уже сформировался иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) либо после предварительного инфицирования, либо вследствие вакцинации.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреес, сообщает Polskie Radio.

— По оценкам ВОЗ, по крайней мере 90 процентов населения мира сейчас имеет определенную форму иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 либо из-за предыдущей инфекции, либо из-за вакцинации, — сказал Гебреесус.

В то же время, отметил он, «снижение бдительности оставляет дверь открытой для появления нового штамма вируса, который может распространиться и вытеснить доминирующий Omicron».