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В начале полномасштабного вторжения Николаев стал одной из первых целей русских военных. Школы, садики, больницы, дома культуры, университеты, аэропорт, объекты промышленности – более 8 месяцев российская армия активно обстреливала всю инфраструктуру города.
Проект 360war.in.ua зафиксировал, как выглядит город Николаев и другие украинские города после обстрелов и авиаударов российских войск.
Цель проекта – привлечение внимания иностранной аудитории к войне в Украине.
Автор 360war.in.ua - информационный аналитик Тарас Волянюк, а все фото создает сертифицированный фотограф Google Street View Дмитрий Малышев.
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В начале полномасштабного вторжения Николаев стал одной из первых целей русских военных. Школы, садики, больницы, дома культуры, университеты, аэропорт, объекты промышленности – более 8 месяцев российская армия активно обстреливала всю инфраструктуру города.
Проект 360war.in.ua зафиксировал, как выглядит город Николаев и другие украинские города после обстрелов и авиаударов российских войск.
Цель проекта – привлечение внимания иностранной аудитории к войне в Украине.
Автор 360war.in.ua - информационный аналитик Тарас Волянюк, а все фото создает сертифицированный фотограф Google Street View Дмитрий Малышев.