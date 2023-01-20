В начале полномасштабного вторжения Николаев стал одной из первых целей русских военных. Школы, садики, больницы, дома культуры, университеты, аэропорт, объекты промышленности – более 8 месяцев российская армия активно обстреливала всю инфраструктуру города.

Проект 360war.in.ua зафиксировал, как выглядит город Николаев и другие украинские города после обстрелов и авиаударов российских войск.

Цель проекта – привлечение внимания иностранной аудитории к войне в Украине.

Автор 360war.in.ua - информационный аналитик Тарас Волянюк, а все фото создает сертифицированный фотограф Google Street View Дмитрий Малышев.