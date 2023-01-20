В городе Вознесенск Николаевской области с ноября 2022 реализуется проект «Воспитатель безопасности», в рамках которого районный отдел полиции и городской совет заключили меморандум о сотрудничестве.

Полиция и горсовет работают над созданием безопасной образовательной среды для детей, усовершенствования партнерства и коммуникации полиции, учебных заведений, общины и родительского управления, сообщает преслужба городских властей Вознесенска.

Отмечается, что в пилотном проекте принимают участие два образовательных учреждения Вознесенска: ОШ № 10 и гимназия им. Т.Г. Шевченко, а в гимназии обустроен «класс безопасности».

— В «классе безопасности» проходят информационные мероприятия для детей по безопасности, совместно с инспектором Вознесенского районного управления Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области проведено информационное мероприятие об основных противопожарных нормах, средствах пожаротушения, в частности огнетушители, а также об алгоритме действий в случае обнаружения взрывоопасного предмета, говорится в сообщении.

Напомним, в Вознесенске Николаевской области планируют переименовать пять улиц, одну из них хотят назвать в честь 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, участвовавших в освобождении города от российских войск в начале марта 2022 года.