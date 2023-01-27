В Германию прибыли первые военнослужащие Вооруженных сил Украины для обучения работе с боевыми машинами пехоты Marder.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Группа украинских военных приземлилась в Кельне в четверг, 26 января, их подготовка должна начаться в ближайшее время.

Ранее власти Германии объявили о планах передать Украине БМП Marder.

В Германии украинские военные также планируют научить пользоваться американскими БМП Bradley, которые США передадут Украине для защиты от российского военного вторжения.

Кроме того, скоро должно начаться обучение украинских экипажей работе с немецкими основными боевыми танками Leopard 2.