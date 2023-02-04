Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация на линии фронта ужесточается, но все решает устойчивость воинов Сил обороны Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. Он отметил, что оккупанты бросают больше сил на ряде направлений, чтобы сломать нашу защиту.

— За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая. И что ситуация ужесточается. Сейчас снова такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил храбрость и решительность украинских военных, благодаря которым рушатся планы страны-агрессора.

— Сейчас, как и каждый день из этих 346, стойкость наших воинов решает все. Наша стойкость! Не какие-то попытки и планы России. А храбрость и решительность наших бойцов. Результативность и быстрота всех, кто обеспечивает и помогает обеспечивать наши силы обороны. Внимательность и убедительность всех защищающих международные позиции Украины. Прочность и единство нашего народа – всех, кто работает ради нашей победы, и всех, кто поддерживает наших героев и Украинское государство, – отметил президент.

По мнению главы государства, сохранить все элементы украинской устойчивости – это гарантировать победу.

Напомним, сегодня, 4 февраля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на этой неделе российские оккупанты бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружения Бахмута.