Росіяни проводять облави на окупованому півдні України та використовують українців як живий щит.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, в окупованому Токмаку «проводять поквартирні обходи» та селяться в багатоповерхівках. У Бердянському районі окупанти також підселяються у будинки місцевих мешканців. Таким чином росіяни прикриваються мирними жителями як живим щитом.
Деякі села Пологівського району ворог перетворив на резервацію — заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери.
|
«Гроші на ЗСУ» - cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
Росіяни проводять облави на окупованому півдні України та використовують українців як живий щит.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, в окупованому Токмаку «проводять поквартирні обходи» та селяться в багатоповерхівках. У Бердянському районі окупанти також підселяються у будинки місцевих мешканців. Таким чином росіяни прикриваються мирними жителями як живим щитом.
Деякі села Пологівського району ворог перетворив на резервацію — заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери.