У другому сезоні гумористичного шоу «Ліга Сміху. Волонтерський десант» приймала участь команда із Миколаєва «КіМ».

Один із учасників команди Олександр Коваль на своїй сторінці у Facebook поділився враженнями від виступу.

«Це був незвичний досвід за тих умов, які наразі склались в країні. Проте, це дуже корисний досвід. Дуже багато приємних знайомств з розумними, незвичайними людьми. Це був дуже важливий досвід в плані реалізації та втілення в життя речей, яких раніше не робили і з якими, на мою думку, ми впорались», — зазначив він.

Олександр Коваль та Евген Кошовий

Також Олександр Коваль подякував ЗСУ за можливість виступати та своїм друзям-героям, які ціною власного життя захищали Україну.

Нагадаємо, що 1 листопада у власний день народження, Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії урочисто відкрив 97 театральний сезон.