У Миколаївській області знову відкрито рух на ділянках доріг Н-24 та Т-15-07.

Про це повідомили в пресслужбі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Так знято тимчасове закриття для легкового транспорту на автомобільній дорозі Н-24, що пролягає через місто Вознесенськ, від Благовіщенського до Миколаєва в межах області.

«З 09:30 27 листопада 2023 року легкові автомобілі можуть безперешкодно користуватися цією ділянкою в межах Миколаївської області. Варто врахувати, що залишається обмеження руху для вантажного транспорту та пасажирських автобусів на цій ділянці», – зазначили в повідомленні.

Також з 10:00 ранку було скасовано обмеження для всіх категорій транспортних засобів на іншій дорозі загального користування державного значення, а саме Т-15-07, яка сполучає Миколаїв з Парутине, Очаковом та базою відпочинку «Чорноморка» від Миколаєва до під'їзду до мікрорайону Мала Корениха.

Важливо зауважити, що решта раніше введених обмежень руху транспорту автомобільними дорогами залишаються чинними.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.

26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.

Рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.