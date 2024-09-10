Підтримка бізнесу у воєнний час: візьми участь у програмі сталого розвитку

Іван Дзуман – молодий фермер з Галицинівської громади. Він - учасник програми «Ініціатива задля сталого майбутнього». Цьогоріч підприємцю довелося очолити невеличке господарство після загибелі на війні тата, з яким він разом працював на землі. У спадок дісталася розбита ворожими обстрілами сільськогосподарська техніка. Але татова наука та набутий досвід підтримують Івана у прагненні розвивати справу.

«Усьому можна навчитися, варто бажати та пробувати», – впевнений підприємець.

На разі Іван Дзуман бере участь у триденному тренінгу «Комплексне планування та реалізація бізнес-проєктів: від ідеї до втілення». Він планує узяти участь у конкурсі бізнес-планів, щоб втілити свою ідею про вирощування розсади, зелені чи ранніх овочів та придбати теплицю.

У прагненні розвивати свій бізнес молодого фермера підтримують ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» (УАЦПБ) та IRC - International Rescue Committee. У Баштанській і Галицинівській громадах вони реалізовують програму «Ініціатива задля сталого майбутнього: комплексне економічне відновлення та сталий розвиток через цільову допомогу постраждалим від війни громадам Миколаївської області».

До програми вже долучилися більше ста жителів громад: підприємці, місцеві мешканці і ВПО.

Під час триденного тренінгу вони вивчають основи маркетингу, аби перетворити свої бізнес-ідеї у бізнес-плани. Після їх оцінки переможці конкурсу отримають від $3000 до $5000 на реалізацію свого проєкту.

У мешканців Баштанської або Галицинівської громад та зареєстрованих ВПО є можливість до 25 вересня долучитися до програми. Необхідно лише зареєструватись за посиланням:

https://forms.office.com/r/LxtVrCxCG1

Керівниця проєкту Ольга Раку акцентує увагу на «категорії вразливості», які мають переваги при відборі грантових заявок: «При розгляді заявок на участь у програмі, перевагу надаватимуть жінкам, які вже займаються бізнесом, або тим, хто збирається офіційно його почати. Також під час оцінки будуть братися до уваги кілька важливих факторів: якщо жінка або її сім'я є переселенцями, якщо хтось має особливі потреби, а також якщо в родині є малолітні діти або вона багатодітна».

Мета програми – сталий економічний розвиток та покращення якості життя у громадах. Тож, пріоритетні напрямки підтримки бізнес-проєктів: сільське господарство, тепличне господарство, дрібне тваринництво та птахівництво, переробка, малий будівельний бізнес, автосервіс, побутові послуги, заклади харчування, простори для розвитку та дозвілля. Але перелік не остаточний, і можна пропонувати свою ідею для мікро або малого бізнесу.