Через аварійні робити деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води
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- Даріна Мельничук
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12:15, 01 жовтня, 2024
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У вівторок, 1 жовтня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».
Зазначається, що до 20.00 водопостачання відсутнє за адресами:
- вул. Океанівська, 22 - 64;
- вул. Попеля, 170, 162;
- вул. Самойловича, 30, 30А; 30Б; 32.
Окрім цього, води не буде по вулиці Космонавтів, а саме від 4 до 5-ої Поздовжньої.
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