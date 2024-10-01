Через аварійні робити деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

У вівторок, 1 жовтня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що до 20.00 водопостачання відсутнє за адресами:

вул. Океанівська, 22 - 64;

вул. Попеля, 170, 162;

вул. Самойловича, 30, 30А; 30Б; 32.

Окрім цього, води не буде по вулиці Космонавтів, а саме від 4 до 5-ої Поздовжньої.

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