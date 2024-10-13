Росіяни обстріляли Херсон та ще 10 сіл області: є поранені

Наслідки одного з обстрілів Миколаївщини, архівне фото: «МикВісті»

Впродовж 12 жовтня російська армія обстріляла одинадцять населених пунктів деокупованої Херсонської області. Внаслідок цього три людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Окупанти били по Херсону, Бериславу, Нововоронцовці, Тягинці, Шляховому, Антонівці, Садовому, Інженерному, Придніпровському, Зимівнику, Львовому. Внаслідок цих обстрілів були пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, об’єкт критичної інфраструктури та стільникова вежа.

Нагадаємо, російські війська змінили тактику обстрілів Миколаївської області, зосередивши атаки на нові громади та об'єкти. Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, ворог почав застосовувати ракети та «Шахеди» проти районів, які раніше рідше піддавалися ударам.