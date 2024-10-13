  • неділя

    13 жовтня, 2024

  • 13.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 13.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни обстріляли Херсон та ще 10 сіл області: є поранені

Наслідки одного з обстрілів Миколаївщини, архівне фото: «МикВісті»Наслідки одного з обстрілів Миколаївщини, архівне фото: «МикВісті»

Впродовж 12 жовтня російська армія обстріляла одинадцять населених пунктів деокупованої Херсонської області. Внаслідок цього три людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Окупанти били по Херсону, Бериславу, Нововоронцовці, Тягинці, Шляховому, Антонівці, Садовому, Інженерному, Придніпровському, Зимівнику, Львовому. Внаслідок цих обстрілів були пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, об’єкт критичної інфраструктури та стільникова вежа.

Нагадаємо, російські війська змінили тактику обстрілів Миколаївської області, зосередивши атаки на нові громади та об'єкти. Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, ворог почав застосовувати ракети та «Шахеди» проти районів, які раніше рідше піддавалися ударам.

Останні новини про: Війна в Україні

В Нечаянському ліцеї на Миколаївщині за ₴34,5 млн хочуть збудувати укриття на 150 осіб
Росія намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині, але українські військові тримають оборону, — Зеленський
Сили ППО збили 31 із 68 «Шахедів», якими ворог атакував Україну

Читайте також:

новини

«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

Юлія Бойченко
новини

«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Олена Козубовська
новини

«Постраждали до 10 людей», — у патрульній поліції прокоментували аварію з тролейбусом на проспекті у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Олена Козубовська
новини

Росія завдала подвійного удару по Миколаєву

Олена Козубовська

Останні новини про: Війна в Україні

Сили ППО збили 31 із 68 «Шахедів», якими ворог атакував Україну
Росія намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині, але українські військові тримають оборону, — Зеленський
В Нечаянському ліцеї на Миколаївщині за ₴34,5 млн хочуть збудувати укриття на 150 осіб

На міському пляжі Південноукраїнська хочуть встановити спортивні тренажери: на це витратять ₴364 тисячі

«Є вкрай важливим», — надреп Чорноморов прокоментував рішення ВР про підвищення цін на виноробну продукцію

Через аварії на мережі деякі вулиці Миколаєва на два дні залишилися без водопостачання

«Ми готові, сподіваюсь будемо без аварій», — Кім розповів про старт опалювального сезону на Миколаївщині