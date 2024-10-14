  • понеділок

    14 жовтня, 2024

  • 14.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 14.3° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Мінно-пошукова собака знайшла у полі на Миколаївщині вибухівку на глибині 10 сантиметрів

Собаки-сапери працюють на Миколаївщині, архівне фото МикВістіСобаки-сапери працюють на Миколаївщині, архівне фото МикВісті

Чотирилапі помічники саперів продовжують допомагати розмінувати миколаївські землі від вибухонебезпечних предметів, залишених російською армією.

Як розповіли у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Квад зі своїм провідником Романом Хоменком на Миколаївщині вже вдруге.

«Для нас, для кінологів, допомога наших собак — це прискорення виконання завдань з пошуку вибухонебезпечних предметів, зокрема й зараз, на цьому полі», — каже Роман Хоменко.

За словами рятувальників, коли Квад під час обстеження територій виявляє вибухонебезпечний предмет, Роман одразу це розуміє. Так було й на одній ділянці в межах Миколаївщини. Тоді пес знайшов під товщею земляного шару, близько 10 сантиметрів, протипіхотну міну.

Сапери не одразу повірили, але обстеживши місце усадки дійсно виявили вибухонебезпечний предмет, зазначили у ДСНС.

Як зазначають піротехніки, одним з дієвих методів, який зарекомендував себе — є обстеження територій за допомогою мінно-пошукових собак. З початку роботи кінологічних розрахунків, натренованим малінуа вдалось вже пройти понад 44 гектари і віднайти 245 боєприпасів.

Останні новини про: розмінування Миколаївщини

Майже 26 тисяч боєприпасів знищили піротехніки ДСНС у Миколаївській області
На Миколаївщині очистили майже половину замінованих полів
Як говорити з дітьми про мінну небезпеку: поради психологині

Читайте також:

новини

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві відбудують пошкоджений обстрілами гуртожиток спортивного коледжу: роботи коштуватимуть ₴53,4 млн

Юлія Бойченко
новини

«Сива райдуга»: у Миколаєві презентували книгу, присвячену поету Дмитру Кременю

Даріна Мельничук
новини

«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

Юлія Бойченко
новини

«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Олена Козубовська

Останні новини про: розмінування Миколаївщини

Як говорити з дітьми про мінну небезпеку: поради психологині
На Миколаївщині очистили майже половину замінованих полів
Майже 26 тисяч боєприпасів знищили піротехніки ДСНС у Миколаївській області

Як говорити з дітьми про мінну небезпеку: поради психологині

Миколаївці заборгували облтеплоенерго ₴222 млн

9 годин тому

У Нацпарку «Бузький Гард» мають створити нові туристичні локації

Головне сьогодні