Мінно-пошукова собака знайшла у полі на Миколаївщині вибухівку на глибині 10 сантиметрів

Собаки-сапери працюють на Миколаївщині, архівне фото МикВісті

Чотирилапі помічники саперів продовжують допомагати розмінувати миколаївські землі від вибухонебезпечних предметів, залишених російською армією.

Як розповіли у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Квад зі своїм провідником Романом Хоменком на Миколаївщині вже вдруге.

«Для нас, для кінологів, допомога наших собак — це прискорення виконання завдань з пошуку вибухонебезпечних предметів, зокрема й зараз, на цьому полі», — каже Роман Хоменко.

За словами рятувальників, коли Квад під час обстеження територій виявляє вибухонебезпечний предмет, Роман одразу це розуміє. Так було й на одній ділянці в межах Миколаївщини. Тоді пес знайшов під товщею земляного шару, близько 10 сантиметрів, протипіхотну міну.

Сапери не одразу повірили, але обстеживши місце усадки дійсно виявили вибухонебезпечний предмет, зазначили у ДСНС.

Як зазначають піротехніки, одним з дієвих методів, який зарекомендував себе — є обстеження територій за допомогою мінно-пошукових собак. З початку роботи кінологічних розрахунків, натренованим малінуа вдалось вже пройти понад 44 гектари і віднайти 245 боєприпасів.