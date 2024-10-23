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В Україні з початку року викрали понад 700 автомобілів: Херсонська область серед лідерів

В Україні за дев’ять місяців викрали 765 автомобілів. Фото: depositphotos.comВ Україні за дев’ять місяців викрали 765 автомобілів. Фото: depositphotos.com

В Україні за дев’ять місяців викрали 765 автомобілів. Це найнижчий показник із початку повномасштабної війни.

Про це з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що за аналогічний період минулого року було 1,2 тисячі крадіжок.

Цього року найбільше крадіжок автомобілів фіксується у Донецькій та Херсонській області — 256 та 166 випадків. Загалом це половина (55%) від загальної кількості викрадених авто у 2024 році.

Скриншот даних ОпендатаботСкриншот даних Опендатабот

На третьому місці Волинська область, де викрали 104 автомобілі (13,6% від загальної кількості). На Миколаївщині цього року зафіксували три крадіжки авто.

Загалом найчастіше крадуть легкові автомобілі — 516 транспортних засобів або 67,5% у 2024 році. Далі йдуть вантажівки та мотоцикли — 98 (12,8%) та 42 (5,5%) випадки відповідно.

Цього року найбільш популярними серед злодіїв стали автомобілі марки Nissan – 61 викрадення (8%). ВАЗ та Volkswagen також тримаються у трійці лідерів – 57 (7,5%) та 53 (6,9%) машини. Також викрали 48 Mitsubishi, 27 — ГАЗ, 24 — Ford, 22 — КАМАЗ, 21 — Renault, 20 — Opel. Серед моделей, що найбільше постраждали від рук злочинців, Mitsubishi L200 — 17 випадків.

Скриншот даних ОпендатаботСкриншот даних Опендатабот

Нагадаємо, що у березні цього року у Миколаївському районі правоохоронці затримали двох молодиків за підозрою у викраденні та підпалі автомобіля.

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