В Україні запустили мобільний додаток для пошуку роботи

Фото: Данило Павлов / ПРООН в Україні

В Україні за підтримки урядів Польщі та Німеччини розробили мобільний застосунок для пошуку роботи.

Про це повідомили у пресслужбі програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні

Зазначається, що додаток вже доступний в App Store та Google Play. Наразі у додатку є можливість:

переглядати єдиний портал вакансій

подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання

пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості

спілкуватися з кар’єрними радниками

планувати зустрічі з роботодавцями

отримувати довідки та записуватися до електронної черги

Застосунком також можуть скористатися українці за кордоном. Хоча перший етап реалізації ініціативи зосереджений на послугах для пошукачів роботи, незабаром також планують додати функціонал для роботодавців.

Раніше повідомлялося, що 2935 українців подали заявки до кадрового резерву для роботи в державних органах на звільнених від окупації територіях. З них 17,1%, приблизно 500 осіб, обрали Миколаївську область, як пріоритетний регіон для роботи.