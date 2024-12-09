Цієї осені Росія запустила по Україні вчетверо більше ракет і дронів, ніж минулої, — WSJ

Цієї осені РФ запустила по Україні понад 6 тисяч ракет і безпілотників, фото: Depositphotos, ілюстративне

За три місяці осені цього року російська армія запустила по Україні понад шість тисяч ракет і безпілотників. Це втричі більше, ніж за попередні три місяці та вчетверо більше, ніж восени 2023 року.

Про це свідчать підрахунки The Wall Street Journal.

Зазначається, що Росія використовує безпрецедентну кількість безпілотників Shahed іранської розробки, а також більше балістичних ракет, які важче перехоплювати. Крім того, журналісти WSJ відмічають, що однією з нових тактик Москви є використання дешевих безпілотників-приманок для виснаження української протиповітряної оборони. До половини запущених зараз дронів можуть бути неозброєними приманками.

Ймовірно, запускати по Україні таку кількість безпілотників Росії дозволив завод у Татарстані. За даними джерел WSJ, Росія може виробляти 1200 аналогів іранських Shahed на місяць.

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Водночас Україна намагається протистояти атакам та активніше використовує для цього методи радіоелектронної боротьби. Зокрема, у жовтні 93% усіх безпілотників було перехоплено або втрачено, порівняно з трохи більше ніж 8% балістичними та гіперзвуковими ракетами. А вже у листопаді різко — до понад 40% — зріс відсоток перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет.

У WSJ вважають, що на такий показник перехоплення ворожих дронів в Україні впливає також нижча якість російських аналогів Shahed, ніж у оригінальних дронів.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році витратила 200 мільярдів доларів.

За його словами, втрати Росії за перший рік повномасштабної війни в Україні стали безпрецедентними, перевищивши сумарні витрати в усіх конфліктах після Другої світової війни.

Раніше Forbes Україна писало, що Росія витрачає близько 300 мільйонів доларів на день на війну з Україною.