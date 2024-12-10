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Опитування: понад 70% українців готові приєднатися до НАТО за моделлю Західної Німеччини

Понад 70% українців готові приєднатися до НАТО за моделлю Німеччини, фото: ukrinform.uaПонад 70% українців готові приєднатися до НАТО за моделлю Німеччини, фото: ukrinform.ua

70,3% українців підтримують ідею вступу до НАТО за моделлю Західної Німеччини, яка вступила до Альянсу на 40 років раніше, ніж східна.

Про це свідчать результати опитування на замовлення Центру «Нова Європа», цитує «Європейська правда».

У респондентів питали, чи підтримують вони ідею поступового вступу до НАТО за так званою «моделлю Західної Німеччини», яка стала членом НАТО у 1955 році.

Східні території комуністичної Німецької демократичної республіки приєдналися до Альянсу вже після возз’єднання країни і руйнування «залізної завіси», тобто майже на 40 років пізніше.

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Українці підтримали таку ідею для України, висловившись за те, щоб гарантії статті 5 договору про НАТО спочатку не поширювалися на території, які лишаються під окупацією Росії.

Водночас у Центрі «Нова Європа» наголошують, що західна модель для України має відмінність, адже запрошення до НАТО має одразу поширюватися на всі міжнародно визнані кордони України.

Опитування проводили у період від 15 листопада по 27 листопада 2024 року серед 1000 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% із ймовірністю 0,95%.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна відмовляється від гарантій безпеки, які можуть бути запропоновані як альтернатива членству країни в НАТО.

Слід також зазначити, що Президент Володимир Зеленський припускає, що у разі вступу України до НАТО 5 стаття про колективну безпеку поширюватиметься не на всю територію. Але запрошення «частинами» бути не може.

Як відомо, Україна просить, щоб НАТО надало їй запрошення приєднатися до військового Альянсу. Про це йдеться у відповідному листі, який міністр закордонних справ України Андрій Сибіга надіслав союзникам по НАТО напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбудеться 3-4 грудня в Брюсселі.

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