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В Британії 200 українських пілотів пройшли підготовку перед навчанням на F-16

200 українських пілотів пройшли у Великій Британії базову підготовку перед навчанням на винищувачах F-16.

Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні.

— 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16. Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що до кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16. 

Також Нідерланди виділяють ще 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які країна незабаром передасть Україні.

Данія вже взялася підготувати до сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, і половина з них вже пройшли навчання — вони беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді Україна-НАТО з закликом розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 для посилення обороноздатності країни. Також він наголосив на важливості забезпечення потрібної кількості літаків для протистояння РФ.

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