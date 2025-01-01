В Британії 200 українських пілотів пройшли підготовку перед навчанням на F-16
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- Аліса Мелік-Адамян
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21:35, 01 січня, 2025
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200 українських пілотів пройшли у Великій Британії базову підготовку перед навчанням на винищувачах F-16.
Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні.
— 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16. Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях, — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що до кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.
Також Нідерланди виділяють ще 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які країна незабаром передасть Україні.
Данія вже взялася підготувати до сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, і половина з них вже пройшли навчання — вони беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.
Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді Україна-НАТО з закликом розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 для посилення обороноздатності країни. Також він наголосив на важливості забезпечення потрібної кількості літаків для протистояння РФ.