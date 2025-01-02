В Україні розробляють мобільну майстерню для дронів
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- Альона Коханчук
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21:30, 02 січня, 2025
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Міністерство оборони спільно з українським виробником розробляють спеціалізовану мобільну майстерню для безпілотників.
У Міністерстві оборони України зазначили, що види та кількість безпілотних літальних апаратів збільшується, а вони потребують ремонтів та обслуговування.
Куратором нової розробки є Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони.
«Наші військові мають золоті руки, але ми також знаємо, що вони змушені ремонтувати літальні апарати у складних польових умовах. Аби цей процес став зручнішим та більш ефективним, ми хочемо поліпшити умови роботи майстрів. Новинка потрапить на фронт лише з урахуванням побажань тих, хто буде нею користуватися», — зазначив підполковник Євгеній Ткаченко, начальник Управління безпілотних авіаційних систем Головного управління оборонних інновацій.
Вказується, що основна мета — задовольнити потребу Сил оборони України у ефективному польовому ремонті та відновленні широкого спектру безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через «Армію дронів» закупили понад 1,2 мільйона безпілотників, 96% з них — українського виробництва.
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