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В Україні розробляють мобільну майстерню для дронів

В Україні розробляють мобільну майстерню для дронів. Фото: Міністерство оборони УкраїниВ Україні розробляють мобільну майстерню для дронів. Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони спільно з українським виробником розробляють спеціалізовану мобільну майстерню для безпілотників.

У Міністерстві оборони України зазначили, що види та кількість безпілотних літальних апаратів збільшується, а вони потребують ремонтів та обслуговування.

Куратором нової розробки є Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони.

«Наші військові мають золоті руки, але ми також знаємо, що вони змушені ремонтувати літальні апарати у складних польових умовах. Аби цей процес став зручнішим та більш ефективним, ми хочемо поліпшити умови роботи майстрів. Новинка потрапить на фронт лише з урахуванням побажань тих, хто буде нею користуватися», — зазначив підполковник Євгеній Ткаченко, начальник Управління безпілотних авіаційних систем Головного управління оборонних інновацій.

Вказується, що основна мета — задовольнити потребу Сил оборони України у ефективному польовому ремонті та відновленні широкого спектру безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через «Армію дронів» закупили понад 1,2 мільйона безпілотників, 96% з них — українського виробництва.

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