Шмигаль заявив, що Україна виготовляє понад 96% дронів для фронту

Український ударний FPV-дрон KH-S7, фото: АрміяInform

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через «Армію дронів» закупили понад 1,2 мільйона безпілотників, 96% з них — українського виробництва.

Про це він заявив під час засідання уряду.

«У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проєкт «Армія дронів» закупили більше 1,2 мільйонів безпілотників. Самохідних артсистем Україні виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Було створено українську далекобійну зброю», — зазначив він.

Крім того, сказав прем'єр, запрацювала так звана «данська модель» завантаження українського ОПК.

«Тобто партнери допомагають Україні, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. Вдалося залучити майже один мільярд доларів», — додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що коаліція дронів, яка обʼєднує 17 країн-партнерів, оголосила про виділення 1,8 мільярда євро для підтримки Збройних сил України.

Раніше також повідомлялось, що в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7. В країні зареєстровано 200 компаній, що дотичні до випуску дронів. Мова йде про спроможність компаній випускати безпілотники за потреби. Фактичне виробництво безпілотників з 2022-го року зросло «в десятки разів».