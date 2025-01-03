В Україні винесли 44 вироки за запуск феєрверків, на Миколаївщині — лише один випадок
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- Марія Хаміцевич
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12:00, 03 січня, 2025
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії українці отримали 44 вироки за запуск феєрверків. У Миколаєві подібний випадок був зафіксований лише минулого року.
Як повідомляє «Опендатабот», більшість з них — це штрафи, втім наявні як умовні, так й реальні терміни за ґратами. Найбільше вироків винесено у Києві та Дніпропетровській області.
Зазанчається, що кількість «невдалих» запусків феєрверків зростала рік до року. Якщо у 2022 році було зафіксовано всього пʼять прецедентів, то у 2023 році додалося 17 справ, а у 2024 — 22. Також 52% вироків — це реальні карні справи. У решті випадків суд призначав штрафи та умовні покарання (виправні роботи тощо).
Слід наголосити, що ще від початку повномасштабного вторгнення українцям заборонили користуватися піротехнічними засобами. А вже 6 листопада 2023 року набув чинності Закон №7438, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків та петард. Саме тоді українців почати притягувати до відповідальності.
Найбільше святкувань з феєрверками за три роки відбулося у Києві — 11 вироків. Далі Дніпровщина та Одещина — 6 та 5 справ відповідно.
Загалом за використання піротехніки в Україні під час війни зазвичай карають штрафами. Залежно від обставин та тяжкості порушення, суди призначали різні штрафи: від 54 гривень до 34 тисяч гривень. Останній штраф за запуск феєрверків у 2024 році був призначений 31 жовтня на Харківщині — 85 гривень.
Проте був випадок, коли на Полтавщині за запуск піротехнікою порушнику присудили 40 годин громадських робіт. Так сталося, тому що чоловік раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності — суд визнав це обтяжуючою обставиною.
Інший чоловік зі Снігурівки Миколаївськї області розпочав 2024 рік з умовним терміном на рік через те, що запустив салют під час повітряної тривоги, чим налякав місцеве населення, яке почуло вибухи.
Ще серйозніше покарання отримав чоловік з Одеси у лютому 2023 року — ув’язнення на 5 років та 3 місяці. В цьому випадку вирішальну роль зіграв уже наявний у нього умовний термін.
Слід зазначити, що вночі 1 січня був ще один випадок в одному із районів Миколаєва, невідомі запустили феєрверки. За словами правоохоронців, про подію їм стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Для встановлення усіх обставин на місце виїжджали наряди поліції.
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