В Україні винесли 44 вироки за запуск феєрверків, на Миколаївщині — лише один випадок

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українці отримали 44 вироки за запуск феєрверків. У Миколаєві подібний випадок був зафіксований лише минулого року.

Як повідомляє «Опендатабот», більшість з них — це штрафи, втім наявні як умовні, так й реальні терміни за ґратами. Найбільше вироків винесено у Києві та Дніпропетровській області.

Зазанчається, що кількість «невдалих» запусків феєрверків зростала рік до року. Якщо у 2022 році було зафіксовано всього пʼять прецедентів, то у 2023 році додалося 17 справ, а у 2024 — 22. Також 52% вироків — це реальні карні справи. У решті випадків суд призначав штрафи та умовні покарання (виправні роботи тощо).

З початку широкомасштабної війни українці отримали 44 вироки за запуск феєрверків, фото: «Опендатабот»

Слід наголосити, що ще від початку повномасштабного вторгнення українцям заборонили користуватися піротехнічними засобами. А вже 6 листопада 2023 року набув чинності Закон №7438, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків та петард. Саме тоді українців почати притягувати до відповідальності.

Найбільше святкувань з феєрверками за три роки відбулося у Києві — 11 вироків. Далі Дніпровщина та Одещина — 6 та 5 справ відповідно.

З початку широкомасштабної війни українці отримали 44 вироки за запуск феєрверків, зображення: «Опендатабот»

Загалом за використання піротехніки в Україні під час війни зазвичай карають штрафами. Залежно від обставин та тяжкості порушення, суди призначали різні штрафи: від 54 гривень до 34 тисяч гривень. Останній штраф за запуск феєрверків у 2024 році був призначений 31 жовтня на Харківщині — 85 гривень.

Проте був випадок, коли на Полтавщині за запуск піротехнікою порушнику присудили 40 годин громадських робіт. Так сталося, тому що чоловік раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності — суд визнав це обтяжуючою обставиною.

Інший чоловік зі Снігурівки Миколаївськї області розпочав 2024 рік з умовним терміном на рік через те, що запустив салют під час повітряної тривоги, чим налякав місцеве населення, яке почуло вибухи.

Ще серйозніше покарання отримав чоловік з Одеси у лютому 2023 року — ув’язнення на 5 років та 3 місяці. В цьому випадку вирішальну роль зіграв уже наявний у нього умовний термін.

Слід зазначити, що вночі 1 січня був ще один випадок в одному із районів Миколаєва, невідомі запустили феєрверки. За словами правоохоронців, про подію їм стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Для встановлення усіх обставин на місце виїжджали наряди поліції.