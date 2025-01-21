Мазут з російських танкерів зараз вкриває дно Чорного моря

Екологічна катастрофа в Керченській протоці. Фото з Facebook.

Мазут з танкерів, які зазнали катастрофи у Керченській протоці, забруднив Чорне море. За прогнозами науковців, мазут через низькі температури зібрався у згустки, які тепер покривають дно водойми.

Про це повідомляють у Державній екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

За інформацією фахівців, ці згустки є серйозною загрозою для бентосу — екологічного угруповання організмів, що мешкають на дні.

«Бентос включає бактерії, рослини, безхребетних, молюсків, ракоподібних, багатощетинкових хробаків тощо. Згустки мазуту перекривають доступ кисню до дна, порушують нормальну життєдіяльність організмів і викликають їх масове відмирання. Окрім того, розчинені у воді фракції мазуту негативно впливають на зоопланктон і фітопланктон, які є основним джерелом харчування для дрібних риб. Цей вплив здатний викликати ланцюгову реакцію, що призведе до значних порушень у харчовому ланцюзі та катастрофічних наслідків для іхтіофауни Чорного моря», — зазначають екологи.

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Як підкреслюють науковці, порушення екологічного балансу навіть у невеликому масштабі може мати непередбачувані наслідки, тож ця ситуація потребує глобальної уваги.

Раніше повідомлялося, що мазут, що вилився внаслідок аварії російських танкерів у Чорному морі, може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.