Конкурсу на незалежних членів наглядової ради «Миколаївводоканалу» продовжили через помилкову відмову одному із кандидатів

Миколаївське комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві учасник конкурсу на відбір незалежних членів наглядової ради комунального підприємства «Миколаївводоканал» помилково отримав лист з відмовою. Мер міста Олександр Сенкевич ініціював внутрішню перевірку.

Про це місткий голова повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, один з учасників конкурсу отримав повідомлення про нібито непройдену стадію розгляду резюме від секретаріату Конкурсної комісії.

«Цей лист не мав бути надісланим. Проведена внутрішня перевірка не виявила інших подібних інцидентів», — зазначив мер.

У зв’язку з цим термін конкурсу на відбір незалежних членів наглядової ради «Миколаївводоканалу» продовжили.

Відтак, усі охочі взяти участь у конкурсному відборі мають подати необхідний пакет документів. Деталі та форми заяв можна знайти на сайті.

Нагадаємо, що наглядові ради, які створюють при комунальних підприємствах Миколаєва, виконуватимуть роль колективних керівних органів та нестимуть відповідальність за прийняті рішення. Їхня основна задача — забезпечувати стратегічний розвиток підприємств та контролювати ефективність роботи керівництва.

Такрж повідомлялося, що депутати внесли зміни до роботи наглядової ради одного з комунальних підприємств Миколаєва. Наразі розпочато процес формування складу наглядової ради лише КП «Миколаївводоканал».