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Українцям дозволять ходити до ЦНАПів та лікарень заради інтернету: Уряд запровадив нові правила

Миколаївці під час блекауту, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Архівне фото: «МикВісті»Миколаївці під час блекауту, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Архівне фото: «МикВісті»

Відтепер в Україні кожен ЦНАП, лікарня та інші комунальні заклади під час блекаутів мають гарантувати стабільний інтернет, як для працівників, так і для відвідувачів. Уряд ухвалив відповідну постанову.

Як повідомили у мінцифрі, в свою чергу, провайдери повинні надавати послуги, що працюватимуть навіть у разі відключення світла. 

У всіх державних закладах облаштують відкриті Wi-Fi-зони в місцях очікування та обслуговування громадян. Це дозволить українцям залишатися на зв’язку навіть за відсутності інтернету вдома.

Швидкість інтернету залежатиме від кількості працівників і відвідувачів організації. Так  до 20 користувачів — не менш ніж 100 Мбіт/с, 20–100 користувачів — 500 Мбіт/с, а понад 100 користувачів — 1 Гбіт/с. Окрім того, установи, в яких працює понад 100 людей, мають укладати договори з двома провайдерами для резервного підключення на випадок екстрених ситуацій.

Зазначається, що держустанови почнуть укладати тендери з новими умовами після завершення чинних договорів.

Раніше повідомлялось, що через блекаут у Миколаєві один із «Пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день.

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