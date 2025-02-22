Українцям дозволять ходити до ЦНАПів та лікарень заради інтернету: Уряд запровадив нові правила
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- Світлана Іванченко
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11:50, 22 лютого, 2025
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Відтепер в Україні кожен ЦНАП, лікарня та інші комунальні заклади під час блекаутів мають гарантувати стабільний інтернет, як для працівників, так і для відвідувачів. Уряд ухвалив відповідну постанову.
Як повідомили у мінцифрі, в свою чергу, провайдери повинні надавати послуги, що працюватимуть навіть у разі відключення світла.
У всіх державних закладах облаштують відкриті Wi-Fi-зони в місцях очікування та обслуговування громадян. Це дозволить українцям залишатися на зв’язку навіть за відсутності інтернету вдома.
Швидкість інтернету залежатиме від кількості працівників і відвідувачів організації. Так до 20 користувачів — не менш ніж 100 Мбіт/с, 20–100 користувачів — 500 Мбіт/с, а понад 100 користувачів — 1 Гбіт/с. Окрім того, установи, в яких працює понад 100 людей, мають укладати договори з двома провайдерами для резервного підключення на випадок екстрених ситуацій.
Зазначається, що держустанови почнуть укладати тендери з новими умовами після завершення чинних договорів.
Раніше повідомлялось, що через блекаут у Миколаєві один із «Пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день.
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